Chauffeur spelersbus Standard waarschuwt heel fors: "Die vandaal mag van geluk spreken"

De spelersbus van Standard werd zondag na het duel op Anderlecht onder vuur genomen. Vandalen gooiden stenen naar de bus.

De schade loopt in enkele duizenden euro’s, zo laat de buschauffeur van de spelersbus van Standard weten. Hij diende maandag klacht in tegen de vandalen.

Er was geen politiebegeleiding toen de bus vertrok. Volgens de politie kwam die er later wel nog, maar moest de chauffeur daarop gewacht hebben. Zij waren nog bezig met een vechtpartij na de wedstrijd.

De chauffeur rijdt al 18 jaar voor Standard en zegt dat het niet de eerste keer is dat hij op Anderlecht zonder escorte van de politie vertrekt. Dat was voor hem niet het grootste probleem zondag.

“Wel de mensen die ons aanvielen met straatstenen, ijzeren staven en takken van bomen”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Die vandaal die in de weg stond om een stoeptegel door mijn raam te gooien mag van geluk spelen, want ik had hem kunnen omver rijden.”