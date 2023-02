Nieuw contract in de maak? Riemer heeft mening over 'probleem' bij zijn aanvaller

Islam Slimani heeft een onmiddellijke impact gehad op het spel van Anderlecht. De 34-jarige Algerijn knokt, zwoegt, kaatst en... scoort. Voor de creatieve spelers van paars-wit is hij een godsgeschenk.

Je ziet ook dat als hij moegestreden is, dat het met Anderlecht ook minder begint te gaan. Brian Riemer beseft dat. "Ik dacht eraan om hem te wisselen, maar toen maakte Standard gelijk", gaf hij aan. "Op het moment dat we Mario (Stroeykens) willen inbrengen. Islam is het gevaarlijkste in de box, daar vertrouw ik hem volledig. Dus liet ik hem staan omdat we nog veel voorzetten gaven."

Slimani moet wel beginnen opletten met zijn klagen bij de scheidsrechters. Zo schoot hij ook na een fout uit zijn krammen en dat leverde hem geel op. En zo had hij er al een paar kunnen krijgen. "Islam is een slimme speler en heeft veel ervaring. Als hij dat eerste geel pakt, weet ik dat hij slim genoeg is om die tweede niet te pakken", aldus Riemer.