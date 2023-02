Sterkhouder Anderlecht baalt enorm na gelijkspel tegen Standard: "Als we ze morgen zouden treffen..."

't Is balen als doelman die net een topprestatie achter de rug had. Bart Verbruggen moest zich twee keer omdraaien tegen Standard en twee keer kon hij er ook maar iets aan doen.

Verbruggen zag Ohio na 14 minuten al scoren met een hakbal nadat Dreyer de bal ongelukkig in zijn voeten had gedevieerd. Daarna zag hij een voorzet via de knie van Sardella over zich heen vallen.

"Er blijft vooral teleurstelling achter vanavond. We waren dominant, maar kregen twee onnodige doelpunten tegen. Als keeper is het vervelend om twee van die onnozele doelpunten tegen te krijgen", zuchtte hij na de match.

Anderlecht schoot zichzelf dus in de voet en had de drie punten goed kunnen gebruiken in de strijd om de play-offs. "We waren de betere ploeg en als we ze morgen nog eens zouden treffen, ben ik ervan overtuigd dat we gewoon zouden winnen. Iedereen ziet dat we echt stappen aan het maken zijn. Je ziet dat op het veld en nu ook in het klassement."