KRC Genk sluipt alweer de top zes binnen terwijl Felice Mazzu zorgen ziet opstapelen bij Charleroi

KRC Genk heeft vrijdagavond met 0-1 kunnen winnen op het veld van Charleroi. Yira Sor kon met zijn eerste balcontact voor het enige doelpunt van de partij zorgen.

Vrijdagavond trapten KRC Genk en Charleroi de nieuwe speeldag op gang. Wouter Vrancken zette Kayembe in zijn ploeg in de plaats van Sobol. Bij het elftal van Felice Mazzu zagen we vijf wijzigingen. Dari geblesseerd, Heymans en Camara geschorst en Mbenza en Stulic vielen uit de basiself.

Charleroi begon stevig aan de wedstrijd en had na 2 minuten al op voorsprong kunnen komen door een schot van Petris. Charleroi was zeker de meest dreigende ploeg in de beginfase, maar Racing Genk begon de partij wel over te nemen naarmate de wedstrijd vorderde.

Genk probeerde wel, maar kwam aanvallend te kort om echte kansen bij elkaar te spelen. Na een verschrikkelijke eerste helft van beide ploegen gingen we de rust in met een 0-0 tussenstand.

Beter voetbal kregen we ook na de koffie niet. Hrosovsky liet iets voor het uur dé kans liggen om de openingstreffer te maken. Hij kwam oog in oog met Koffi, maar trapte op de doelman.

Ondertussen kampt Charleroi-coach Felice Mazzu met grotere problemen. Hij zag verdediger Van Cleemput uitvallen in de eerste helft. Na de rust moest ook zijn vervanger Knezevic geblesseerd naar de kant.

© photonews

Ook El Khannouss liet de openingstreffer liggen. Hij nam zijn bal goed op de slof, maar de paal voorkwam een doelpunt. Uteindelijk was het Yira Sor die de 0-1 tegen de touwen trappen.

El Ouahdi gaf een voorzet tot bij de aanvaller, die met zijn eerste balcontact de netten deed trillen. Charleroi ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar zij konden geen kans bij elkaar spelen. Geen Mazzu-time op vrijdag.

Door deze overwinning klimt KRC Genk voorlopig de top zes binnen. De Limburgers komen op de vijfde plaats te staan met 43 punten. Charleroi greep de kans om uit de rode zone te geraken niet. De Zebra's blijven 13e met 25 punten.