Op een diefje? Jacky Mathijssen spreekt duidelijke taal over zege van KRC Genk

Vrijdagavond opende KRC Genk de speeldag met een zuinige overwinning op bezoek bij Charleroi. Jacky Mathijssen fileert wat hij van de Limburgers te zien kreeg.

KRC Genk won vrijdagavond met 0-1 op bezoek bij Sporting Charleroi. Niet veel over is dat, maar volgens Jacky Mathijssen mag Genk trots zijn dat het deze moeilijke verplaatsing tot een goed einde wist te brengen.

“Nu Charleroi echt in de problemen zit, was het extra moeilijk. Je verwacht dan een strijd met enorm veel inzet en positieve agressie. Factoren waar KRC Genk het in het verleden vaak moeilijk mee had op verplaatsing. Dat hebben ze knap opgelost”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Andere jaren losten enkele klasbakken het allemaal zelf op, maar volgens Mathijssen is door het wegvallen van enkele sterkhouders duidelijk aandacht besteed aan een aantal basisvoorwaarden zoals hij het noemt.

Accent naar teambelang bij KRC Genk

“Misschien dat zonder hen en door de mindere resultaten er een dwang is om niks meer te laten liggen om de top zes te halen. Iedereen voetbalt vanuit een bepaalde overtuiging: we moeten alles doen wat ons gevraagd is voor het team. Dat vond ik erg opvallend.”

De aandacht is duidelijk verschoven van individu naar team en dat had je nodig om tegen Charleroi de drie punten te pakken.

“Na het doelpunt kwam er niets van de thuisploeg en speelde KRC Genk het volwassen uit. Dat bewijst dat alles goed in mekaar stak en daar uit ik mijn waardering voor”, besluit Mathijssen.