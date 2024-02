KRC Genk krijgt dubbel miljoenenbod binnen, maar wil speler niet laten vertrekken

De wintermercato is in ons land al een hele tijd gesloten. In andere landen is dat niet het geval, waardoor ploegen nog spelers uit de Jupiler Pro League kunnen wegplukken.

Volgens Het Laatste Nieuws liepen er vrijdag bij KRC Genk twee aanbiedingen binnen op Matias Galarza, maar zou de club die allebei geweigerd hebben, ondanks het feit dat het echt hele mooie deals waren. De 21-jarige middenvelder, die vorig seizoen nog om disciplinaire redenen naar de B-kern verwezen werd, staat in de belangstelling van ploegen uit Brazilië en Amerika. KRC Genk wil Galarza niet laten gaan Vanuit beide landen zou er vrijdag een bod gekomen zijn op de Argentijn en die zouden allebei boven de tien miljoen euro gelegen hebben. De Limburgers willen echter niet aan een transfer meewerken en weigerden beide aanbiedingen. Galarza ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Genk. Hij kwam in de zomer van 2022 voor om en bij de zes miljoen euro over van Argentinos Juniors. Eerder deze week deden de Limburgers wel nog zaken in de MLS. Joseph Paintsil vertrok voor 8 miljoen euro richting LA Galaxy.