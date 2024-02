Maarten Vandevoordt had groot aandeel in Genkse zege: "Dat is waar we thuishoren"

KRC Genk won vrijdagavond met het kleinste verschil van Sporting Charleroi. De Limburgers moesten vooral rekenen op doelman Maarten Vandevoordt.

KRC Genk haalde het dankzij een doelpunt van invaller Sor van Sporting Charleroi, maar de grote matchwinnaar was ongetwijfeld doelman Maarten Vandevoordt die enkele keren heel goed tussenbeide kwam.

“Daarvoor sta ik er”, zei Vandevoordt na afloop van de wedstrijd aan Het Belang van Limburg. De opluchting was duidelijk bijzonder groot na de zege op Charleroi, want de Genkenaars hebben elke driepunter heel hard nodig.

Genk hoort thuis in Champions’ Play-Offs

Geen goed teken wel dat de doelman man van de match is. ““Dit doet enorm veel deugd. Dit zijn drie heel belangrijke punten. Maar we zijn er nog niet. Elke wedstrijd die nu volgt, is een finale voor ons. We moeten absoluut die Champions' Play-offs halen, dat is waar we thuishoren.”

De goede reddingen waren nodig, zo beseft ook Vandevoordt. “Vooral die save op de trap van Marcq was een mooie. Ik zag de bal heel laat vertrekken, dus het was een redding puur op reactievermogen.”

KRC Genk pakte de drie punten als team en daarover gaat het volgens onze landgenoot nog altijd. “Maar zoals ik altijd zeg: daarvoor sta ik er als doelman. Ik ben blij dat ik op die manier mijn steentje heb kunnen bijdragen. Uiteindelijk was dit gewoon ook een heel goede teamprestatie.”