Peter Vandenbempt ziet vooruitgang bij Anderlecht: "Maar dit is vervelend"

Anderlecht speelde gelijk tegen Standard. Peter Vandenbempt zag ook al veel vooruitgang onder trainer Riemer.

Tegen Standard had Anderlecht grote delen van de wedstrijd onder controle. De Brusselaars waren met de 2-2 dan ook ontevreden. Toch heeft Anderlecht er een goede week opzitten, want ze kwalificeerden zich voor de 1/8-finales van de Conference League.

Peter Vandenbempt ziet nog meer lichtpunten bij Anderlecht. "Onder Riemer hebben de spelers en het team al veel vooruitgang geboekt", vertelde hij aan Sporza. Ook zag Vandenbempt een goede Slimani in de spits die rendement haalt. "Maar ik zou nog wat wachten om hem ook voor volgend jaar een contract te geven."

Veel goed nieuws volgens Vandenbempt, maar hij maakte ook een tegenkanting. "Anderlecht kon opnieuw geen topper winnen. Dat is al 6 op 30 tegen grote ploegen dit seizoen", aldus Vandenbempt. Ook was er nog een 2e minpuntje: "Voor de 2e week op rij kan het de stap naar de top 8 niet zetten. Dat is vervelend."