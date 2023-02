Deila was niet blij met prestatie van zijn Standard en liet dat ook blijken na de Clasico

Ronny Deila kreeg de voorbije weken lof voor de manier waarop hij Standard liet spelen: vol overgave. Tegen Anderlecht moesten ze lange tijd de wet van de sterkste ondergaan en Deila prijsde zichzelf dan ook gelukkig met het punt.

Nochtans had hij zijn spelers een specifiek plan meegegeven: Amadou Diawara beletten om op te bouwen. Zo wou hij Anderlecht hoog onder druk zetten. "Maar het lukte ons niet om hun nummer 6 uit de match te halen", zuchtte hij achteraf. "Zo konden ze makkelijk opbouwen en konden wij geen druk zetten."

"Ik moet eerlijk zeggen: ik had meer verwacht van mijn spelers. De eerste tien-vijftien minuten waren nog goed, maar daarna was Anderlecht dominant. Onze pressing was niet goed en ik was best gefrustreerd tijdens de rust", gaf Deila toe.

Door een gelukje konden ze toch nog een tweede keer scoren en met een punt naar huis. "We speelden een betere tweede helft, maar we moeten toegeven dat we hier blij mee moeten zijn. Met de prestatie ben ik allesbehalve blij."