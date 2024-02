Cercle profiteert van puntenverlies Antwerp en Gent dankzij topschutter Kevin Denkey

Op speeldag 27 ontving Eupen Cercle Brugge. Door het gelijkspel in Antwerp-Gent kon Cercle een gouden zaak doen in de strijd om de Champions Play Offs.

Grote dreigende kansen blijven uit aan het begin van de wedstrijd. Cercle nam de bovenhand maar kon niet veel forceren. Op het halfuur komen de eerste goede kansen met Minda voor Cercle en direct nadien Emond voor Eupen

In de tweede helft vallen er wel doelpunten. Op het uur is er een goede kans voor Van der Bruggen en Minda in de rebound maar Slonina staat pal. Enkele minuten later is Denkey daar dan toch met de 0-1 op aangeven van Minda. De euforie bij Cercle was nog niet helemaal gaan liggen of Denkey scoorde opnieuw en maakte zo zijn 22ste doelpunt van het seizoen.

Met de 0-2 winst Am Kehrweg doen de mannen van Miron Muslic een gouden zaak in het klassement. Cercle komt op gelijke hoogte met Gent en op slechts twee punten van Antwerp en stadsgenoot Club Brugge.