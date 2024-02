Dubbele domper voor trainer Miron Muslic die "iets nieuws zal moeten proberen"

Cercle Brugge won met 0-2 op bezoek bij KAS Eupen. Kevin Denkey scoorde de twee Brugse doelpunten, maar zal er de volgende match niet bij zijn.

Kevin Denkey was in de eerste helft niet te zien bij Cercle Brugge en ook bij het begin van de tweede helft leek de spits van groenzwart niet in de match te zitten, maar uiteindelijk stelde hij met twee doelpunten de overwinning veilig.

Het was al zijn zesde doelpunt in vier wedstrijden. Enkel tegen Club Brugge kon hij niet scoren. Zijn totale aantal doelpunten staat ondertussen op 22.

Een stevige domper voor trainer Miron Muslic is echter dat Denkey zijn vijfde gele kaart pakte, net als Van der Bruggen, waardoor de twee sleutelspelers de volgende wedstrijd tegen KV Mechelen noodgedwongen moeten missen.

Cercle Brugge moet topschutter Kevin Denkey missen

“Het zijn drie dikke punten”, reageerde trainer Miron Muslic bij Sporza. “Eupen vecht om te overleven en als je daartegen kunt winnen voelt dit groter dan de 4 punten die we tegen Club en Gent hebben gehaald. We kijken niet naar de stand, maar wel naar de volgende wedstrijd tegen KV Mechelen. Daarin zullen we iets nieuws moeten proberen, maar meestal zijn we daar wel goed in.”

Kevin Denkey wil niet veel over zijn schorsing spreken. “Dat moest er eens van komen”, reageerde hij bij Het Laatste Nieuws. “Anderen zullen mijn rol moeten overnemen, maar ik zal deze week trachten mijn rol te spelen als motivator. Het worden nog drie bijzonder belangrijke matchen de komende weken.”