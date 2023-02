Bij Anderlecht hebben ze moeite met de gelijkmaker: "Had afgekeurd moeten worden"

Er was even twijfel of de tweede goal van Standard - een eigen doelpunt van Killian Sardella - wel moest goedgekeurd worden. Volgens Jonathan Lardot was er een tweede fase begonnen en hij keurde het doelpunt goed.

Het is voor discussie vatbaar. Langs Anderlecht-kant zijn ze overtuigd dat de goal afgekeurd had moeten worden. Toen Sardella de bal wegkopte, stond Fossey buitenspel. "Hij ziet een speler naast zich staan en houdt daar rekening mee", aldus Zeno Debast. In die optiek zou Fossey het spel beïnvloed hebben. Maar omdat Sardella de bal wegkopte, oordeelde Lardot dat er een tweede fase begonnen was. Sardella raakte de voorzet van Zinckernagel met de knie en de bal caprioleerde over Verbruggen. "Voor mij moest die goal afgekeurd worden", vervolgde Debast. "Hij zag die speler staan en twijfelde daardoor wie af te dekken. Dat beïnvloedt het spel!"