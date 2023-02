Trotse Riemer kan het niet geloven: "Het is overduidelijk" en "Zo hadden we in top vier gestaan"

Heel Anderlecht had het gevoel dat het twee punten had laten liggen tegen Standard. Dat klopt ook wel. Het maakte Brian Riemer niet minder trots op de prestatie van zijn ploeg.

"Het is één van die dagen waarop je je afvraagt wat je anders had moeten doen", aldus de Deen. "En het antwoord is: niets. We hadden gewoon pech. Dreyer devieert die bal in de loop van een speler die buitenspel stond en Killian raakt die voorzet ongelukkig. De enige spijt die ik heb, is dat we het niet afmaakten na de rust. We hadden de kansen."

Riemer kon zijn ploeg inderdaad weinig verwijten. "Ik ben vooral blij met de fysieke prestatie. Iedereen vroeg me hoe we het gingen doen na die 120 minuten voetbal van donderdag, maar de ploeg bleef maar gaan. Volgens alle mogelijke statistieken hadden we hier vandaag moeten winnen."

Als geluk uitbalanceert, staan ons nog mooie dingen te wachten

"Ze zeggen dat het op het einde van het seizoen wel uitbalanceert qua geluk. Dan staan ons nog mooie dingen te wachten in de komende zeven matchen. Als we zo speelden van het begin van het seizoen stonden we nu in de top vier! Maar we dragen die erfenis nu eenmaal mee. We blijven vechten voor de top acht!"

Over de own goal van Sardella had hij ook wel zijn mening. "De ref - die trouwens goed was - kwam me zeggen dat de speler naast Killian (Fossey) niet bewoog. Maar op de beelden kan je duidelijk zien dat hij hem onder druk zet. Dus is het overduidelijk buitenspel."