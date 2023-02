Hoe Brian Riemer het niveau van Verschaeren de hoogte in kreeg

Welke Anderlecht-speler heeft het meeste baat gehad bij de komst van Brian Riemer? Volgens ons is dat Yari Verschaeren. Dat hij talent heeft, staat buiten kijf. Maar het kwam er zo moeilijk uit... tot enkele weken geleden.

Veel heeft te maken met de positie die hij nu bekleed. Door Felice Mazzu werd hij veelal als offensieve middenvelder in een 3-5-2-systeem gebruikt, met dikwijls ook nog Refaelov naast zich. Als 'nummer 10' kon Verschaeren echter niet de nodige statistieken voorleggen die op die positie vereist worden.

De nog steeds maar 21-jarige middenvelder heeft dit seizoen maar liefst al 37 matchen gespeeld waarin hij vier keer scoorde en vier assists gaf. Da's te weinig voor één van de meest vooruitgeschoven jongens op het veld.

Lager

Ook Riemer moest even zoeken naar waar hij hem ging posteren. Hij begon zelfs op de flank onder de Deen. Maar sinds enkele weken staat hij geposteerd als 'acht'. Een positie iets lager op het veld en die hem veel beter lijkt te liggen. Hij krijgt de ruimte om de bal aan te nemen en zijn actie te maken.

"Hij brengt creatief niet genoeg", zei analist Philippe Albert eind januari nog. De laatste weken was de ex-Rode Duivel al heel wat positiever. Verschaeren voetbalt vooruit nu, terwijl hij een groot deel van het seizoen de bal te veel breed of achteruit legde.

Meer risico

Zijn 'passing percentage' is intussen ook boven de 85 procent gegaan, terwijl dat ervoor dikwijls in de 70 lag. Dat wil zeggen dat meer dan 90 procent van zijn passes aankomt, terwijl hij toch meer risico in zijn spel legt.

Hij schiet ook meer op doel. Terwijl hij onder Mazzu en Veldman maar liefst zes matchen had zonder schot richting doel, heeft hij er onder Riemer maar één: tegen Kortrijk. Vertrouwen lijkt ook bij hem het sleutelwoord te zijn. En natuurlijk: ook hij profiteert van de aandacht die Slimani naar zich toe trekt.