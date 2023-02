Referee Department geeft ook mening over fase waar Anderlecht veel ophef over maakte

Bij Anderlecht hadden ze zondag een duidelijke mening over de gelijkmaker van Standard, die er via een own goal kwam van Killian Sardella. Ze vonden dat die afgekeurd had moeten worden wegens voorafgaand buitenspel.

"Ik heb de beelden net teruggezien en Sardella wordt bij het wegkoppen van de bal onder druk gezet door de speler (Fossey) die buitenspel stond. Dat had afgekeurd moeten worden", zei Brian Riemer na de match. De scheidsrechter werd door de VAR naar de beelden geroepen, maar bleef bij zijn beslissing dat het een correcte goal was. Er was immers al een nieuwe fase begonnen, oordeelde Jonathan Lardot. Het Referee Department geeft hem nu gelijk: "Het gaat om een borderline situatie. Het Referee Department oordeelt dat Fossey geen invloed heeft op Sardella bij het wegkoppen van de bal. De 'on field review' is wel correct. De scheidsrechter wordt naar de beelden geroepen omdat het om een fase met interpretatie gaat."