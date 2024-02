RWDM en OH Leuven belonen zichzelf niet in degradatiekraker

Er werd hard gewerkt en veel geknokt. De middenvelders waren baas, maar toch zagen we twee doelpunten in deze degradatiekraker.

Voor de wedstrijd begon was er één grote verrassing. Zo was er bij RWDM geen spoor te bespeuren van Mercier. De spelmaker was het kind van de rekening na zijn zwakke invalbeurt van vorige week. De Fransman moest plaatsnemen in de tribune.

Weinig ruimte

Beide ploegen gaven in de beginfase elkaar weinig ruimte. Het was RWDM dat het bedrijvigste was en dit resulteerde in de beste kans van de eerste 15 minuten. Een prima voorzet van op links en Gueye met de kopbal. Hij zag zijn bal echter naast het doel gaan.

Noodgedwongen wissel

Het noodlot sloeg toe voor OH Leuven in het midden van de eerste helft. Zo moest Russo het veld verlaten na een duel. De Leuvense speler blesseerde zich aan zijn kuit en ging op de grond zitten.

Schingtienne kwam op het veld en nam plaats in de Leuvese driemansdefensie op de rechterkant.

RWDM beloont zichzelf

Na een halfuur spelen was het eindelijk zover. Het openingsdoelpunt! Mooie actie van Camara die de bal tot bij Biron bracht. Deze kraakte zijn schot, maar toch zat er genoeg kracht achter op de Leuvense doelman te verschalken.

Reactie van OH Leuven

De eerste bal tussen de palen was ineens de goede voor OH Leuven. Na een hoekschop kon Pletinckx koppen en hij verschalkte de Brusselse doelman. Zo stonden de bordjes onverwacht terug in evenwicht.

RWDM gaat voor de redding

In de tweede helft was het de thuisploeg die volop kozen voor de aanval. Vooral Camara, de assistengever met het openingsdoelpunt, was heel bedrijvig op de rechterkant van RWDM. Zo kreeg hij de bal bij Gueye, maar zijn kopbal was niet krachtig genoeg en Leysen kon zo in hoekschop duwen.

De Leuvenaars probeerden af en toe tegen te prikken, maar dit zonder Defourny echt te bedreigen.

Thorsteinsson vs Gueye

De IJslander drukte direct zijn stempel vanaf dat hij inviel in de 60ste minuut. Twee prima schoten waarvan er één in hoekschop belande en een ander schoot hij tegen de paal. Hij liet zich direct opmerken.

Dit net zoals zijn tegenstander aan de andere kant. Gueye had zijn doelpunt te pakken, maar omdat Camara buitenspel stond ging het feest niet door.

Billijk gelijkspel

Gescoord werd er niet meer en hierdoor eindigde de partij op een 1-1 gelijkspel. Een punt waar beide ploegen weinig mee opschieten in volle degradatiestrijd.