Moet gelijkmaker van Standard afgekeurd worden? Scheids licht situatie toe

Anderlecht en Standard speelden zondag 2-2 gelijk. Er was heel wat discussie over de gelijkmaker van Standard.

De scheidsrechter en de VAR deden er lang over, maar keurden het doelpunt van Standard dat voor de 2-2 zorgde wel degelijk goed.

“Ik heb altijd liever een goede beslissing, ook al kost die wat tijd, dan een te snel genomen slechte beslissing. En zijn assistent erbij betrekken om de analyse te verfijnen is positief. Net als hij denk ik niet dat Fossey de fase beïnvloedt”, klinkt het bij ex-scheids Stéphane Breda in La Capitale.

De oud-ref was het wel overtuigd dat Ohio een rode kaart had moeten krijgen voor zijn tackle op Diawara en dit had het verloop van de match zeker kunnen beïnvloeden.