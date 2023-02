Prestatie Anderlecht tegen Standard kan op veel lof rekenen: "Knap match doen kantelen, bijna niets weggegeven"

Het gaat al enkele weken beter met Anderlecht en ook tegen Standard werd een prestatie geleverd die zeker niet onaardig was. Al leverde het wel slechts een gelijkspel op.

In Extra Time werd teruggeblikt op de Clasico. Filip Joos zag veel veerkracht bij paars-wit na de vroege opdoffer, wat het doelpunt van Ohio toch was. "Na de 0-1 vond ik het knap hoe Anderlecht erin slaagde de match te doen kantelen, want Standard begon goed."

Dribbelaar Balikwisha

Op die openingstreffer viel wel één en ander aan te merken. "Tegen de achterlijn mag nooit iemand passeren", is Gert Verheyen duidelijk. "Als er één iemand kan passeren, is het wel Balikwisha. Dat is een geweldige dribbelaar. Maar dan nog mag dat niet."

Nochtans stond Anderlecht er wel, ook op defensief vlak. "Het waren twee weggegeven doelpunten, maar voor het overige heeft Anderlecht bijna niets weggegeven", aldus Verheyen. "Er was enkel die fase met Zinckernagel, maar veel was dat niet."