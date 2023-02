Debast heeft er een nieuwe troefkaart bij: "Dat kan alleen maar goed voor me zijn"

RSC Anderlecht lijkt op te staan uit het moeras. Ook Zeno Debast voelt dat het veel beter begint te draaien.

RSC Anderlecht kende tot dusver een moeilijk seizoen. Alle zorgen zijn bijlange nog niet van de baan, maar voor Zeno Debast schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

Hij laat in een gesprek met La Dernière Heure weten dat de komst van aanvaller Slimani een goede zet was voor de club, maar ook voor Debast himself.

“We weten dat we altijd op hem kunnen rekenen. En persoonlijk past het mij om op de training tegen hem te spelen. Ik heb Vertonghen als ervaren begeleider en ik heb Slimani als ervaren tegenstander. Dat kan alleen maar goed voor me zijn”, klinkt het.