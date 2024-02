Flaters achterin bij Kortrijk zorgen ervoor dat KV Mechelen op zege (en PO 1?)-koers blijft

Ook KV Kortrijk heeft niets kunnen doen aan de goede vorm van KV Mechelen. Malinwa won zaterdag met 3-0 van Kortrijk al kreeg het bij de doelpunten wel hulp van de bezoekers. Hoewel Kortrijk geen slechte partij speelde, wist het niet al te veel doelgevaar te creëren en lijken de play downs zeker.

Door de nederlaag van Charleroi was KV Mechelen mathematisch zeker van het behoud, de eerste doelstelling van KV Mechelen-trainer Besnik Hasi. En dus mocht er noor boven gekeken worden in het klassement maar daarvoor moest er wel eerst gewonnen worden van KV Kortrijk.

Eerste kans voor bezoekers

Maar de rode lantaarn kwam niet naar Mechelen afgezakt om puntenloos huiswaarts te keren. Na een lange studieronde was de beste kans voor Dion De Neve die oog in oog met Coucke kwam te staan maar wild naast trapte.

Mechelen op de counter

Malinwa had het lastig om voetballend openingen te creëren maar deed het net zoals tegen Antwerp op de counter. Na een corner brak Mechelen snel uit met een pijlsnelle Bill Antonio. Die bedankte Schoofs voor de pass en trapte laag voorbij een weifelende Tom Vandenberghe.

© photonews

Het leek alsof het startschot gegeven was voor een dominante fase voor de thuisploeg want niet veel later waren ze daar opnieuw, ditmaal met Antonio als aangever. Hairemans dook de 16 in maar zijn verschroeiende schot spatte uiteen op de deklat. Verder had de eerste helft maar weinig om het lijf.

© photonews

Doelmannen tonen zich meteen in tweede helft

Na enkele minuten in de tweede helt kreeg Mrabti dé kans om de dubbele voorsprong op het scorebord te zetten maar hij raakte van dichtbij niet voorbij Vandenberghe. Het ging snel naar de overkant waar ook Coucke zich liet opmerken. Met een snelle reactie ging hij goed neer om de kopbal van Davies uit zijn doel te duwen.

© photonews

Kortrijk vuurde het meeste schoten af maar op die kopbal van Coucke na was geenenkele gekadreerd. Dan deden ze dat bij KV Mechelen toch beter maar de ingevallen Pflücke vond Vandenberghe op zijn plaatsbal richting tweede paal.

Flaterende Vandenberghe

Even later was het toch raak voor Pflücke al kreeg hij ditmaal wel de hulp van de Kortrijkse doelman. Een lage voorzet van de Duitser leek op niks uit te draaien. Vandenberghe wou de bal oprapen aan de eerste paal maar duwde het leer zomaar in zijn eigen doel.

© photonews

De angel was zo helemaal uit de wedstrijd al moest de kelk voor Vandenberghe nog wel tot de bodem leeg. De pas ingevallen Bilal Bafdili besloot om uit te halen via de 16. Via het been van de lopende Tsunoda stond Vandenberghe op het verkeerde been en was hij kansloos op het schot dat via de paal in doel verdween.

KV Mechelen staat zo op drie punten van de zesde plaats, voor Kortrijk is een mirakel nodig om play downs te vermijden.