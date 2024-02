Gumienny zag onbegrijpelijke actie van scheidsrechters in match tussen KV Mechelen en KV Kortrijk

KV Mechelen haalde het zaterdag met 3-0 van KV Kortrijk. Serge Gumienny zag in deze wedstrijd alvast een onbegrijpelijke actie van de lijnrechter.

Over het algemeen was er weinig aan te merken op de scheidsrechters en de VAR op de 27ste speeldag van de Jupiler Pro League.

Eén van de opvallendste momenten viel er in de match van zaterdag tussen KV Mechelen en KV Kortrijk. Het duel eindigde op 3-0 in het voordeel van de thuisploeg.

Een doelpunt van KV Mechelen werd in een eerste fase afgekeurd door Lawrence Visser. Die nam deze beslissing op aangeven van de lijnrechter. Die gaf aan dat de bal bij de voorzet over de achterlijn was geweest.

Onbegrijpelijke actie van lijnrechter

“Maar dat was niet het geval, zo was ook duidelijk te zien op de beelden”, zegt Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg over deze fase.

De VAR, bemand door Wim Smet, besliste om het doelpunt wel te valideren. De enige juiste beslissing, maar Gumienny had het vooral moeilijk met het gedrag van de betrokken lijnrechter bij dit doelpunt.

“De lijnrechter stond slecht gepositioneerd, want hij stond niet op de doellijn. Onbegrijpelijk waarom hij dan vlagt. Dat moet echt op het gevoel geweest zijn, want hij kan dat nooit gezien hebben”, klinkt het nog.