KV Mechelen boekt een deugddoende zege tegen een onmondig Seraing

KV Mechelen heeft voor het eerst in 5 wedstrijden gewonnen. In de 1e helft had het nog moeilijk, maar in de 2e helft speelden ze de wedstrijd simpel uit.

KV Mechelen toonde in het begin van de wedstrijd meteen zijn goede wil door de bal op te eisen. Via Storm had het een 1e kans. Hairemans trapte naast de bal. Daarna begon Seraing het over te nemen. Zo kon Marsoni oprukken, maar hij verloor het overzicht en ging voor eigen succes. In 2e instantie legde hij wel breed, maar toen was de ruimte al weg.

Seraing begon steeds meer te domineren, maar ze konden Coucke nooit echt verontrusten. Dan was er een onnodige fout van Mbow aan de zijkant, maar niet ver van het strafschopgebied. Hairemans trapte de vrije trap. Bates kwam ingelopen, maar de bal ging voorbij alles en iedereen en de bal past perfect in de verste hoek. Zo stond Mechelen 0-1 voor.

Lang kon het niet van die voorsprong genieten. Seraing kreeg ook een vrije trap die Lepoint goed verlengde. Aan de 2e paal stond Mbow die de gelijkmaker binnenduwde. De VAR checkte de goal en keurde die uiteindelijk af. Lepoint stond in 1e instantie buitenspel. Zo ging Mechelen die het moeilijk had, met een 0-1-voorsprong de kleedkamer in.

© photonews

Na de rust zagen we een andere Mechelen. Opnieuw was Malinwa via een vrije trap gevaarlijk en Dietsch moest de 0-2 voorkomen. Even later stond het wel 0-2. Malede zette zich goed door op rechts. Zijn voorzet werd door Opare weggewerkt, maar recht in de voeten van Da Cruz. Die twijfelde niet en trapte hard binnen.

Mechelen controleerde en Seraing was de kluts kwijt. Zo was er een misverstand tussen Dietsch en Opare. Storm kon niet bij de bal om te profiteren. Ook was er een counter via Storm. De bal kwam tot bij Hairemans, maar die had te veel tijd nodig.

De wedstrijd kabbelde naar zijn einde en Seraing was niet meer in staat om Mechelen te verontrusten. In de 2e helft controleerde het naar zijn 1e zege in 5 wedstrijden.