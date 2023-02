Bij Seraing beginnen ze de realiteit onder ogen te zien: "Maar onze strijd zit er nog niet op"

Seraing leed een pijnlijke nederlaag tegen KV Mechelen. Zo wordt behoud moeilijker en moeilijker.

Tegen KV Mechelen toonde Seraing vooral in de 1e helft goede wil, maar na de rust bracht Seraing niets meer klaar en Mechelen speelde het simpel uit.

"Deze nederlaag doet pijn", aldus kapitein Christophe Lepoint na de wedstrijd. "In de 1e helft kwamen we goed voor de dag, maar nadien ebde dat weg."

Al had het voor Seraing er ook anders kunnen uitgezien hebben. Enkele minuten na de 0-1 scoorde het op vrije trap, maar de gelijkmaker werd afgekeurd door buitenspel van Lepoint. "Daar waren we echt wat ongelukkig, want het was erg nipt", aldus Lepoint.

Door de nederlaag ziet het er alsmaar slechter uit voor Seraing. Het moet al 7 punten goedmaken om op een veilige plek te staan. "Onze strijd zit er nog niet op, maar we moeten realistisch blijven. Het wordt nu erg moeilijk", besloot Lepoint.