Bij KV Mechelen is er vooral opluchting na de zege tegen Seraing: "Nooit meer in de problemen gekomen"

KV Mechelen pakte voor het eerst in 5 wedstrijden nog eens een zege. Ook was het een belangrijke wedstrijd met het oog op de degradatiestrijd.

In de 1e helft had KV Mechelen het nog moeilijk. "We hadden wel het balbezit, maar de ruimtes achter de verdediging bespeelden we niet goed", vertelde trainer Steven Defour op de persconferentie.

Na de rust ging het vlotter voor Mechelen. Yonas Malede viel in. "Dan ging het beter", ging Defour verder. "Met Malede erbij vonden we de ruimtes wel. Uiteindelijk heeft het 1e kwartier na de rust voor het verschil gezorgd. Daardoor zijn we nadien nooit meer in de problemen gekomen."

Zo won Mechelen met 0-2 van Seraing. "Het was een deugddoende zege", klonk het bij spelers en staff na de wedstrijd. Defour keek ook al verder: "We hebben nu een belangrijke voorsprong in de strijd om het behoud." Mechelen staat nu 7 punten boven de streep. Ook moeten nog altijd de 3 punten van de wedstrijd tegen Charleroi er officieel bijkomen.