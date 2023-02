Antwerp profiteert niet van puntenverlies Union en speelt 1-1 gelijk tegen OH Leuven

Antwerp heeft niet ten volle kunnen profiteren van het puntenverlies van Union zaterdagavond en ziet leider Racing Genk ook wat verder uitlopen. De Great Old kwam op het veld van OH Leuven 1-0 achter maar sleepte uiteindelijk nog een punt uit de brand.

Door het verlies van Union zaterdagavond kon Antwerp voor de eerste keer sinds voor de WK-break weer de eerste achtervolger worden op leider Racing Genk. Maar om op gelijke hoogte te komen met de tweede plaats van Union moest er wel gewonnen worden van OH Leuven.

Aangenaam begin geen voorbode voor goede wedstrijd

In de openingsfase was Antwerp gretiger dan OH Leuven in de opbouw maar het vizier van Balikwisha stond nog niet goed opgesteld. Verder lukte het Antwerp maar heel weinig om gevaarlijk te zijn in de 16 van Leuven. het aanvalsspel liep niet vlot genoeg.

© photonews

Maar ook de thuisploeg had het lastig om te dreigen in de omschakeling. Vaak liep het spaak om de ruimte en vlotte combinaties te vinden rond de 16 van Butez. Eén keertje lukte het toch maar Patris werd gestopt door Avila. Foutief, oordeelde scheidsrechter Verboomen na een VAR-interventie en de bal ging op de stip. Thorsteinsson zette koelbloedig om in de bovenhoek.

© photonews

Antwerpse druk

Van Bommel besloot om in te grijpen tijdens de rust en bracht de uit schorsing terugkerende Stengs erop op het middenveld.

Dat hielp want in het eerste kwartier van de tweede helft voerde Antwerp steeds meer de druk op. Eerst trof Vermeeren via een deviatie van een Leuvens been de paal, een minuut later trapte Ekkelenkamp van dichtbij over.

Op het uur was het toch raak toen een corner door Joren Dom richting tweede paal werd gekopt waar Kerk moederziel alleen de gelijkmaker kon scoren.

Slotfase die twee kanten op kon gaan

Het was alsof Leuven werd wakker geschud want een minuut later stond het bijna opnieuw op voorsprong. Pletinckx legde de bal af tot bij Nsinghi maar Avila keerde de bal spectaculair van de lijn.

De druk van Antwerp ging een beetje liggen en de wedstrijd kon weer de twee kanten op. Antwerp leek zich klaar te maken voor een slotoffensief maar moest opletten op de counter. Butez onderscheidde zich nog maar eens door Nsinghi in de één op één af te stoppen.

Ook Antwerp kreeg noge en uitgelezen mogelijkheid om met drie punten terug te keren vanuit Leuven maar de inlopende Ekkelenkamp kon de uitstekende voorzet van Bataille niet in doel leggen.

Door het gelijkspel ziet Antwerp leider Racing Genk weer wat verder uitlopen in de stand en blijven ze op plaats drie. Voor OH Leuven wordt het nog spannend om de top 8 te halen.