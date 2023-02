Het is van moeten bij Antwerp: "Nog eens een kleine 50 miljoen euro tegenaan gooien"

Paul Gheysens heeft één duidelijk doel met Royal Antwerp FC. De preses wil absoluut de landstitel pakken en dat mag wat kosten.

Of Royal Antwerp FC de titel dit seizoen al kan pakken is maar zeer de vraag. Toch hebben KRC Genk en Union SG de voorbije weken laten zien dat ze ook kwetsbaar zijn.

Toch is er nog geduld bij The Great Old. “Bij Antwerp wil Paul Gheysens er nog eens een kleine 50 miljoen euro tegenaan gooien als het moet. Ooit moet en zal die landstitel er komen”, zegt legende Rudi Smidts aan Gazet van Antwerpen.

Hij ziet echter dat de samenhorigheid weer helemaal terug is en dat moet een belangrijke factor worden om het in de play-offs heel erg goed te doen.