Van Bommel en Brys raken het niet eens over penaltyfase tijdens OHL-Antwerp: "Dan moet je gaan liggen"

OH Leuven en Antwerp deelden de punten na een 1-1 gelijkspel aan Den Dreef. Achteraf waren de twee trainers het niet eens over de penaltyfase waaruit de thuisploeg op voorsprong kwam.

"Hun eerste schot tussen de palen was een penalty waar je over kan twijfelen", stak Antwerp-trainer Mark Van Bommel van wal op de persconferentie na OHL-Antwerp. Marc Brys was er als de kippen bij om te reageren: "De VAR zegt duidelijk dat het een penalty is dus laat ons dat niet in twijfel trekken."

De toon was meteen gezet tussen de twee heren met de naam Mark/Marc. Nathan Verboomen zag op het veld ook geen penaltyfout op Louis Patris maar na een VAR-interventie kwam hij op zijn beslissing terug en wees hij naar de stip.

"Ik heb de beelden bekeken. En als je echt op je voet getrapt wordt, kan je niet meer doorlopen. Patris probeerde dat wel en struikelde dan. Ik heb ook gespeeld en dat kan niet. Als hij daar gaat liggen, is het wel een penalty", luidt de analyse van Van Bommel.

"Kijken naar de oorzaak"

Brys beet op z'n lip maar reageerde nadien deskundig: "Als je in de 16 uit evenwicht gebracht wordt en je tracht voort te doen maar het gaat toch niet... Je moet kijken naar de oorzaak, namelijk de fout. En je moet niet kijken naar het gevolg", besluit Brys de discussie.

En wat vindt u, was de strafschop voor OH Leuven terecht?