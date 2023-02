Marc Brys kan niet tevreden zijn met punt tegen Antwerp: "Dat zou voldoende moeten zijn voor de overwinning"

Ook tegen Antwerp lukte het OH Leuven niet om te winnen. Al hadden de Leuvenaars volgens trainer Marc Brys genoeg mogelijkheden om de drie punten thuis te houden.

Volgens Antwerp-trainer Mark Van Bommel verdiende zijn ploeg de zege en was het in de tweede helft meer een pingpongwedstrijd in plaats van een voetbalwedstrijd. De analyse van zijn concullega zondag was toch wel wat anders.

"Verstandige aanpak"

"We hebben het net verstandig aangepakt tegen de derde in het klassement. We hebben met een laag blok goed uitgevoetbald en zijn ook een paar keer gevaarlijk geweest in hun 16" luidt de analyser van Marc Brys.

In de tweede helft moest Leuven in het eerste kwartier toch wel het onderspit delven tegen Antwerp. Maar na de 1-1 kreeg OHL nog kansen. "Niet één maar twee keer kregen we met Nsinghi nog een grote kans 1 tegen 1 om te scoren. Dat zou voldoende moeten zijn maar ja...", zucht Brys.

En dan ga je toch kijken in de richting van de afwezige Mario Gonzalez, die vrijdag op training zijn enkel verzwikte. "Maar ik verwijt Nsinghi niet dat hij die kansen mist. Laat het wel duidelijk zijn dat niemand van de spelers of staff tevreden is met dit punt, iedereen is ontgoocheld", aldus Marc Brys.