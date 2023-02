Het mocht wat meer zijn bij Antwerp tegen OHL, maar: "Dat zal niemand zeggen achteraf"

Antwerp speelde op het veld van OH Leuven in verschillende gedaantes. Na een zwakke eerste halft kwamen ze goed uit de kleedkamer na rust maar uiteindelijk moesten ze vreden nemen met een gelijkspel.

"Het was zeker niet eenvoudig. Leuven teerde op de counter en zakte diep terug. Dan is het heel lastig om oplossingen te vinden en als we die dan vonden, maakten we de kansen niet af. Zo hadden we 3, 4 kansen die normaliter wel binnen gaan", analyseert rechtsachter Jelle Bataille na het gelijkspel aan Den Dreef.

Antwerp ging met een achterstand de rust in maar kwam met heel veel drang naar voren opnieuw uit de kleedkamer. Uiteindelijk volgde dan ook de gelijkmaker. "We waren echt gebrand op puntengewin vandaag waardoor we scherper uit de kleedkamer kwamen. Misschien waren zij ook al een beetje door hun eerste krachten."

"Maar", gaat Bataille verder. "Na die gelijkmaker gingen we te gehaast op zoek naar die 1-2 waardoor het vaak spaak liep. Een gelijkspel is te weinig maar we meoten ermee leven."

Bij een 1-1 stand kreeg OH Leuven nog twee zeer goede kansen om op voorsprong te komen maar Nsinghi liet het liggen. "Ze kunnen inderdaad gevaarlijk zijn op de counter. Maar als we de drie punten pakken, zal niemand achteraf zeggen dat het onverdiend is", oordeelt Jelle Bataille.