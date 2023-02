OH Leuven blijft in zelfde bedje ziek na draw tegen Antwerp: "Dat is al enkele weken het probleem"

Een punt tegen Antwerp is zeker geen slecht resultaat, maar het betekent wel de zevende competitiewedstrijd op rij zonder zege voor OH Leuven. En dat is niet goed voor de ambities aan Den Dreef.

Sinds de overwinning tegen Westerlo midden januari, verloor OH Leuven van Union, Seraing en Gent. Bovendien pakte het slechts een punt tegen Eupen, STVV, Cercle Brugge en nu dus ook Antwerp. 7 wedstrijden zonder zege voor OHL dat is teruggezakt naar plek 11 in het klassement.

"Iets tonen aan de fans"

"We begonnen stevig aan de partij omdat we aan de fans wilden tonen dat we er vol voor wilden gaan, ook tegen een ploeg zoals Antwerp. We hadden de voorbije weken te veel punten laten liggen", verklaart De Norre de goede openingsminuten van de thuisploeg.

"Het probleem is de laatste tijd vooral efficiëntie, in het laatste derde van het veld was het te slordig maar tot daar is het spel vaak heel goed", gaat De Norre verder.

En dat was ook tegen Antwerp het geval. Vooral Nsinghi had tot twee keer toe de winning goal kunnen maken. Al had Antwerp ook zowel voor als na de gelijkmaker nog kunnen scoren. Een terecht gelijkspel dus? "Misschien wel, maar tevreden kunnen we niet zijn. We zullen tot de laatste speeldag er vol voor moeten gaan om in de top acht te eindigen", besluit hij strijdvaardig.