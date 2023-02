Stengs op de bank? Van Bommel onthult geheim rond middenvelder

Na zijn rode kaart tegen Antwerp moest Stengs enkele weken geschorst toekijken bij Antwerp. Tegen OH Leuven was hij opnieuw speelgerechtigd maar begon de Nederlander opnieuw op de bank.

Calvin Stengs begon het seizoen als winger bij Antwerp maar werd na enkele maanden in de competitie op het middenveld geposteerd. Een goede actie van Mark Van Bommel want de technisch begaafde Stengs kwam op het middenveld zeer goed tot zijn recht.

Geen Stengs, wel Keita

Er werd dan ook verwacht dat hij tegen OH Leuven opnieuw in de basis zou starten maar Leuven-huurling Mandela Keita kreeg de voorkeur op Stengs. Tijdens de rust viel de Nederlander wel in voor Keita.

"Hij staat ook nog niet zo lang terug op het trainingsveld",, onthult Antwerp-trainer Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf. "Stengs kampte met een blessure de voorbije weken maar dat hebben we heel goed verborgen kunnen houden omdat hij geschorst was", klinkt het.

Wel tegen Union?

Antwerp speelt donderdag in de beker de return van de halve finale tegen Union. Mogelijk neemt Stengs dan zijn plekje wel opnieuw in op het middenveld aangezien het aanvallend spel van de Great Old in de tweede helft een boost kreeeg aan Den Dreef.