Karel Geraerts blijft ondanks 1 op 9 kalm en wijst op oorzaak van het probleem

Union SG ging zaterdagavond met 4-2 onderuit bij Westerlo. Nul op zes en één op negen is het verdict voor Karel Geraerts.

Karel Geraerts sprak na de tweede nederlaag op rij van Union SG om de rust te bewaren. “We moeten nog steeds beseffen wat we in handen hebben. We staan in de top 4 met een mooi puntenaantal, dus laat ons vooral niet panikeren”, zei hij op Sporza.

Voor Geraerts was het duidelijk dat zijn ploeg, ondanks de vier tegengoals, niet weggespeeld werd. Dat was ook op Standard het geval. “Over die twee wedstrijden heen maken we gewoon te veel fouten. Individueel en collectief.”

Acht tegendoelpunten is echter wel heel veel. Toch weigert Geraerts van een dip te spreken. “We zijn niet dramatisch slecht, integendeel. De foutenlast moet en zal snel veranderen.”