Niet nadenken gewoon doen! Dit deed Maxime De Cuyper tijdens de beslissende strafschopfase

Een strafschop kan je op verschillende manier nemen. Alleen degene die uiteindelijk leidt tot een doelpunt is de juiste manier. Soms kan je die wat extra cachet geven. Zie maar naar Maxime De Cuyper.

Op het moment dat Westerlo zijn grip op de wedstrijd aan het verliezen is tegen Union komen de 'Kemphanen' er bovenop dankzij een strafschopfout van Lazare. Maxime de Cuyper zette zich achter de bal en hij koos geen hoek. De Cuyper stifte de bal recht door het midden.

De de winst tegen Union blikt De Cuyper terug op de wedstrijd, maar vooral op de strafschop die hij omzette. "We spelen misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen tegen de ploeg van het moment. Ik dacht bij mijn penalty meteen aan een panenka, ik weet niet waarom het in me opkwam. Zelf sta ik niet stil bij de kansen om de top 4 te halen, maar als je er zo dicht bij staat, moet je ervoor gaan."