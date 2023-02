Kopzorgen voor Wouter Vrancken? Eerste update over blessures van twee sterkhouders

KRC Genk won met 3-0 van KV Oostende, maar zag met Arokodare en Heynen wel twee basisspelers geblesseerd uitvallen.

Tolu Arokodare viel al na amper acht minuten geblesseerd uit. Bryan Heynen bleef tijdens de rust in de kleedkamer omwille van een blessure.

Trainer Wouter Vrancken gaf een eerste update over de ernst van de blessures. “De eerste testen van Tolu lijken bemoedigend, omdat ze een kruisbandblessure lijken uit te sluiten”, klonk het in Het Laatste Nieuws

De echte diagnose volgt in de komende dagen. Ook de blessure van Heynen lijkt mee te vallen. “Hij kloeg tijdens de rust over last aan de hamstrings. Daarom hebben we ook geen enkel risico genomen. Hopelijk was het een vervanging uit voorzorg en is er niet veel aan de hand.”