Kan KV Oostende degradatie nog vermijden? "Dit zeg ik al weken in de kleedkamer"

KV Oostende stond voor de schier onmogelijke opdracht om punten te rapen op het veld van competitieleider Racing Genk. De Kustboys speelden een verdienstelijke partij maar keerden uiteindelijk zonder punten opnieuw de bus op.

De spelers van Oostende zullen zaterdag zo'n 5 uur in de bus gezeten hebben, met tussendoor een 3-0 in Genk, om hun zaterdag te vullen. Geen fijne zaterdagbesteding, zeker niet als je op een degradatieplaats staat.

"Perfecte wedstrijd nodig"

"Om hier punten te pakken, heb je de perfecte wedstrijd nodig. Genk is gewoonweg een goede tegenstander. En bij die perfecte wedstrijd hoort ook een perfecte start", analyseert Dominik Thalhammer op de persconferentie nadien.

Maar die perfecte start was er niet, allesbehalve want na 10 minuten stond het al 1-0 voor Genk. "Ze trappen een slechte corner en we krijgen de bal gewoon niet weg, dat mag nooit gebeuren. BIj het tweede tegendoelpunt leiden we dan weer veel te simpel balverlies", zucht Thalhammer.

Met nog 7 wedstrijden voor de boeg, heeft KVO nog minstens 6 punten nodig om zich te redden. Volgende week ontvangen de Kustboys Club Brugge voor een wedstrijd die stilaan moet gewonnen worden.

"De situatie is niet veranderd na vandaag. Ik zeg het al even in de kleedkamer dat we die eerste overwinning nodig hebben. Vanaf dat moment kan er nog veel gebeuren. In het voetbal kan er gewoonweg veel gebeuren", besluit Thalhammer hoopvol.