Trésor merkt opvallende aanpak op van tegenstanders RC Genk: "Helemaal anders dan aan het begin van het seizoen"

Mike Trésor was opnieuw een van de uitblinkers bij KRC Genk in de 3-0 overwinning tegen KV Oostende. Scoren deed Trésor niet, maar hij strooide wel met assists.

Ei zo na had Trésor een hattrick aan assists tegen Oostende maar hij bleef steken op slechts twee stuks. Daardoor staat zijn totaal nu op 18 stuks, dat is nu al twee meer dan Junya Ito, de assistenkoning van het seizoen 2021-2022. "Het is altijd leuk om het team te helpen en de manier waarop we nu spelen helpt alleen maar", blijft Trésor bescheiden.

De uitslag doet het wellicht minder vermoeden maar KV Oostende kwam niet machteloos aan de aftrap tegen de competitieleider. Al lieten ze zich wel vaak opmerken met enkele stevige tackles. Zo ging Urhoghide in de eerste helft een keertje stevig door op de assistenkoning.

"Dat merk ik meer en meer op sinds de tweede helft van het seizoen", aldus Mike Trésor. "Aan het begin van het seizoen mochten we nog vrijer voetballen maar nu pakken ze ons harder aan. Je moet vooral proberen om niet in de reactie te gaan maar dat lukt alleen als het bestraft wordt door de scheidsrechter, anders ga automatisch wel in de reactie", klinkt het.

Derby

Volgende week trekt Genk naar de buren van STVV, datzelfde STVV dat RC Genk het eerste puntenverlies bezorgde in het eigen stadion dit seizoen (0-0) in de heenwedstrijd. "Het zal geen eenvoudige wedstrijd worden", beseft Trésor. "En ook een heel belangrijke, de fans duiden de derby's met stip aan in de agenda. Dat kunstgras me wel licht? Normaal gesproken wel, maar dat van STVV ligt er niet zo denderend bij", pookt Trésor al een keertje het vuur op.