Woorden van trainer Vrancken zijn doorgedrongen tot Bilal El Khannouss maar scoren lukt (nog) niet

Bijna was het zover, het eerste doelpunt van Bilal El Khannouss in de Jupiler Pro League. Maar de VAR stak er een stokje voor.

Het was mooi om zien hoe de aanvallende middenvelder meteen richting Wouter Vrancken liep om zijn trainer te omhelzen wanneer El Khannouss de bal in het mandje legde tegen KV Oostende. Dat moment pakken ze ons niet meer af, maar het doelpun van El Khannouss wel wegens voorafgaand buitenspel.

Je zag dat het deugd gedaan zou hebben voor de 18-jarige Marokkaanse youngster. Na de wittebroodsweken was zijn niveau namelijk wat gezakt, wat leidde tot een wissel aan de rust vorige week én een gesprek met de trainer.

"Hij heeft me nog enkele richtlijnen gegven, ook in balverlies en omschakelmomenten. Vorige week was niet mijn beste wedstrijd en het is niet goed voor het vertrouwen om dan zo snel gewisseld te worden. Maar ik had op de training al een goede reactie en ik denk dat ik dat vandaag ook getoond heb", meent El Khannouss.

Nablijven

Zoals het een profvoetballer die graag hogerop komt betaamt, blijft ook El Khannouss soms wat langer na op training. "Enkele keren per week doe ik nog extra afwerkvormen en werk ik nog meer op mijn loopacties. Vandaag was het bijna zover maar dat is voetbal zeker? De dag van vandaag, met de VAR, ben je nooit echt zeker van je doelpunt."

"De grote statistieken zijn er nog niet, maar...", besluit de speler van RC Genk. "... De mensen zien wel wat je op het veld doet."