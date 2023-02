Eerste doel van het seizoen is binnen voor Racing Genk: "Was op dat moment enorm ambitieus"

Racing Genk heeft eenvoudig met 3-0 gewonnen van KV Oostende; De compeitieleider legt zo de druk bij de achtervolgers én heeft het eerste doel van het seizoen al bereikt.

"Met de vele jongens die vertrokken waren nog voor er een bal getrapt was, en nadien ook nog, was het enorm ambitieus om play off 1 als doel te zetten voor het seizoen. We kunnen dus aleen maar enorm tevreden zijn en kijken naar het volgende doel", vertelt Genk-trainer Wouter Vrancken na de winst tegen KV Oostende.

En wat is dat volgende doel dan? Kampioen worden? "De volgende wedstrijd tegen STVV", laat Vrancken niet in zijn kaarten kijken. "Eerst en vooral zijn we nu blij met het doel dat we behaald hebben en deze verdiende zege."

Blessureleed

De wedstrijd begon voor Genk zowel goed als slecht want ondanks de vroege voorsprong moest Arokodare geblesseerd naar de kant. "We zullen de komende dagen nog moeten afwachten wat het verdict is. We hebben al een kleine test gedaan en het leek niet op een kruisbandletsel", klinkt het.

"Maar los van dat doelpunt was het voor ons nog wel even zoeken in de eerste 20 minuten. Daarna vonden we beter de openingen. We combineerden kwaliteit met mentaliteit op het veld."

Kapitein Bryan Heynen bleef dan weer binnen tijdens de rust omdat hij last had aan de hamstrings. "Hij gaf aan dat hij last had. Hopelijk hebben we op tijd kunnen ingrijpen."