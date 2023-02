Waarom Tajon Buchanan na zijn elleboogstoot alsnog geen schorsing meer kan krijgen

De elleboogstoot van Tajon Buchanan is een van de meest besproken fases van de afgelopen speeldag. Hij kreeg geen rood, zelfs niet nadat de VAR de beelden had herbekeken.

Volgens het bondsreglement kan Tajon Buchanan geen schorsing voor zijn elleboogstoot meer krijgen omdat hij geen rode kaart meer kreeg. Tot en met het seizoen 2017-2018 kon dat wel nog, want toen was er nog een reviewcommissie om zware fouten alsnog te bestraffen. Maar sinds de invoering van de VAR werd die commissie afgeschaft.

De reden daarvoor was dat de VAR de zware fouten die de scheidsrechter op het veld niet bestrafte alsnog eruit zou halen, maar dat gebeurt dus niet altijd. De elleboog van Buchanan is nog een recent voorbeeld.

Misschien is het een goed idee om de reviewcommissie her in te voeren. Bondsprocureur Ebe Verhaegen vertelde aan Het Nieuwsblad dat er momenteel geen plannen zijn om de reviewcommissie nieuw leven in te blazen. Als er al iets zou veranderen, zou dat in samenspraak met de Pro League moeten zijn.

In de Challenger Pro League is er wel nog een reviewcommissie, want daar is er geen VAR. Als de elleboogstoot van Buchanan in die reeks gebeurd zou zijn, zou Buchanan alsnog een schorsing kunnen krijgen. Tenzij de scheidsrechter aan de commissie nog altijd zou zeggen dat het geen rood is, wist Verhaegen nog te vertellen.