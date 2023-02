Gift Orban sprakeloos na elleboog van Buchanan: "De ref begon zelfs tegen mij te roepen"

Gift Orban was zondag het slachtoffer van een elleboogstoot. De nieuwkomer van KAA Gent begreep niet hoe dat onbestraft bleef.

Hij reageerde op de website van de Buffalo's. “Ik weet niet wat de VAR doet in België”, zei hij na wat stilte. “Iedereen heeft de beelden gezien – er is geen enkele twijfel nodig. De bestaansreden van de VAR is net om zo’n acties te zien en te bestraffen. Bekijk mijn mond”.

“Als je dat ziet, moet je als scheidsrechter je assistent contacteren en vragen: ‘Wat is er hier gebeurd?’. In de plaats zat hij tegen mij te roepen”.

Orban begreep er geen snars van. “Als zoiets gebeurt in een kleine competitie – zonder VAR –, kan je er nog enigszins begrip voor opbrengen, maar nu… Het is niet aan mij om hun werk te beoordelen, maar dat ze gewoon eens hun werk doen. Dit is een grote competitie, hé.”