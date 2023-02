Ref duidelijk over actie van Buchanan: "Het kan geen strafschop zijn"

In het duel tussen Club Brugge en KAA Gent werd moord en brand geschreeuwd om een actie van Tajon Buchanan.

De speler van Club Brugge raakte Gift Orban met zijn elleboog vol in het gezicht, maar noch de scheidsrechter noch de VAR grepen in.

“Dit is gewoon een uitsluiting waaraan Buchanan ontsnapt. Dat Erik Lambrechts het niet goed gezien heeft, dat kan. Maar hij moet zich toch ook afvragen wat er is gebeurd. Is er dan geen communicatie met de VAR?”, klonk het bij commentator Peter Vandenbempt.

Huisref Tim Pots van Het Laatste Nieuws liet alvast weten dat rood kon, maar zeker geen strafschop. “De bal ligt niet tussen de lijnen en dus kan er geen spelstraf worden uitgedeeld. Enkel een disciplinaire straf is mogelijk.”