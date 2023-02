Scott Parker beseft dat hij nog niet uit de wind staat na één winst: "Ik ben niet naïef"

Club Brugge heeft nog eens een deugddoende zege kunnen pakken. Scott Parker krijgt daarmee wat meer ademruimte, maar zelf beseft hij ook dat het niet veel is.

Het was pas de tweede zege nadat de Engelsman overnam van Carl Hoefkens. "Ik zag hoe mijn spelers stilaan wanhopig werden toen de resultaten uitbleven", zei hij na de match. "Net als de supporters, maar hun steun was geweldig. Zij hebben mee voor deze overwinning gezorgd."

Maar vooral voor hemzelf was dit belangrijk, want de druk op hem steeg expentioneel. "Tuurlijk is dit ook voor mij een opluchting. Maar ik ben ook niet naïef. Ik weet dat ik beoordeeld wordt op de punten die we pakken."

Het maakt niet dat Parker zijn aanpak wijzigt. Ook tegen Gent wisselde hij weer in zijn basiself. "Ik merk dat sommige mensen vinden dat we het anders moeten aanpakken. Maar we zijn deze weg ingeslagen en die zullen we blijven bewandelen."