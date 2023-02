Degryse met lof voor Club-aanvoerder Vanaken na reactie op 'incident' met Buchanan

Er valt weinig begrip te vinden voor de scheidsrechterlijke leiding in Club Brugge-Gent. Dat Tajon Buchanan ontsnapte aan een rode kaart is ook voor analist Marc Degryse een raadsel.

De Canadees deelde een voor iedereen overduidelijke elleboog uit op Gift Orban. Of dat het wedstrijdverloop had beïnvloed, zullen we nooit weten, maar dat er geen uitsluiting volgde... "Het is gewoon on-be-grij-pe-lijk dat dit zomaar mocht passeren", haalt Degryse aan in HLN.

Hein Vanhaezebrouck beklaagde er zich over en noemde het 'het failliet van de VAR'. Net als vele anderen trouwens. Als zoiets onbestraft blijft... Zelfs Hans Vanaken moest toegeven dat het vreemd was.

"Voor de tv-microfoons reageerde hij zeer volwassen toen de betwiste fase waarop de VAR niet ingreep ter sprake kwam", aldus Degryse. "Dat hij als Club-aanvoerder durfde te benoemen dat hij het bloed van Orban had gezien en dat er een uitsluiting had moeten volgen als het effectief om een elleboog ging, vind ik grote klasse."