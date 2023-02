Vanhaezebrouck is niet te spreken over elleboogstoot: "Niet de eerste keer dat Buchanan zoiets doet"

We kunnen er niet omheen maar de elleboogstoot van Tajon Buchanan was het sleutelmoment in de topper tussen Club Brugge en KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck is dan ook teleurgesteld in de VAR: "Een lip bloedt niet uit zichzelf"

Hein Vanhaezebrouck "We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden tegen een fris Club Brugge, maar na dertig minuten moesten ze gewoon met tien staan. Het is niet de eerste keer dat Buchanan dit doet he, hij is een recidivist. Het gebeurt vaker dat hij reageert na een duel met de tegenstander maar blijkbaar lag dat passeren. Okumu heeft voor een duw rood en vier weken schorsing gehad." "De VAR is voor zo'n fases ingevoerd, een duidelijke reactie op iemands gezicht. Het heeft geen zin om verhaal te halen bij de wedstrijdbegeleiding want hun beslissing veranderen kunnen ze toch niet. Het blijft gewoon onbegrijpelijk. Een lip bloedt niet uit zichzelf, hij kreeg duidelijk een slag in zijn gezicht. Bewijzen kunnen niet duidelijker zijn."