Opvallend voorstel voor Debast: "Hij moet niet in de verdediging staan"

Zeno Debast werkte zich dit seizoen enorm op bij Anderlecht. Dat leverde hem zelfs een selectie voor de Rode Duivels op.

Zeno Debast is één van de rijzende sterren bij RSC Anderlecht. Eric Deflandre zou hem echter niet in de verdediging van paarswit posteren.

“Debast kan veel beter op het middenveld spelen”, oordeelt hij bij La Capitale. “Hij heeft te veel defensieve tekortkomingen, te veel positionele tekortkomingen, te veel dekkingstekorten, omdat hij niet is opgeleid als verdediger.”

Of Brian Riemer dat van plan is met Debast is maar zeer de vraag. Het is uitkijken wat de toekomst voor de jongeling van Anderlecht zal brengen.