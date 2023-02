Vanaken over elleboogstoot van Buchanan: "Ik begrijp dat Gent zich benadeeld kan voelen"

De eerste thuisoverwinning sinds 29 oktober deed Vanaken duidelijk deugd, maar hij begrijpt dat Gent zich benadeeld kan voelen: "Ik zag bloed uit zijn mond komen"

De kapitein haalde opgelucht adem na affluiten: "Het doet deugd om vandaag te winnen, ook de manier waarop stelt me gerust. We gaven niets weg, organisatorisch zat het goed en we stonden er met de juiste intensiteit. We maken progressie in ons spel maar de resultaten volgden niet, daardoor raakten we wat gefrustreerd. Je merkt de ideeën van de coach duidelijk op het veld, we hebben deze wedstrijd zeker gecontroleerd. Blijven winnen is de boodschap en die top vier veilig stellen, laat ons hopen dat we vertrokken zijn."

De kapitein van de landskampioen gaf ook nog een woordje uitleg over de elleboogstoot van ploeggenoot Buchanan: "Ik heb de beelden nog niet bekeken dus ik kan niet beoordelen maar zag wel dat er bloed uit de mond van Orban kwam. Als het effectief een elleboogstoot was moet de VAR ingrijpen en rood geven maar daar hebben wij geen macht over. Ik begrijp dat Gent zich daardoor benadeeld kan voelen.