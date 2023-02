VAR-coördinator komt met uitleg op de proppen: "Daarom is de impact bij Buchanan en Orban verkeerd ingeschat"

Het stof na de dramatische VAR-prestatie in de topper tussen Club Brugge en KAA Gent is nog steeds niet gaan liggen. Kevin Van Damme vergat vanuit het spreekwoordelijke busje om Tajon Buchanan op een rode kaart te trakteren. Ondertussen weten we ook waar het fout is gegaan.

Iedereen is het er volmondig over eens: Tajon Buchanan verdiende een donkerrode kaart voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Emmanuel Orban. Erik Lambrechts zag de fase niet, terwijl Kevin Van Damme als VAR-van-dienst vergat om de scheidsrechter naar het scherm te roepen. “Ik heb de fases zelf ook opnieuw bekeken”, komt VAR-coördinator Christof Dierick bij Sporza met een uitleg op de proppen. “Ik heb gezien welke beelden geanalyseerd zijn. Ze zijn iets te snel over de fase gegaan. En daardoor is de impact verkeerd ingeschat.”