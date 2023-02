🎥 Actie spelers Club Brugge na winst in 'Slag om Vlaanderen' komt hen toch op kritiek te staan

De spelers van Club verschenen voor hun eigen spionkop met een spandoek 'Gent=blauw-zwart'. Een kleine knipoog richting de Buffalo's, maar op sociale media vragen velen zich af of dat wel het gepaste moment was.

Het is immers al een motivatie voor de volgende confrontatie tussen de twee ploegen. En de rivaliteit ligt al bijzonder hoog.

How we like it. 💙🖤 #CluGnt pic.twitter.com/6dGYdxbdDw