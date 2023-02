Sven Kums heel ontevreden over de wedstrijdbegeleiding: "Onbegrijpelijk, ze kijken niet eens vijf seconden"

Een jarige Sven Kums had na affluiten maar één duidelijke boodschap voor de camera's van Eleven Sports: "Onbegrijpelijk"

Gent-aanvoerder Sven Kums gaf toe dat de vermoeidheid nog in de benen zat maar dat de wedstrijd anders had moeten verlopen: "De vermoeidheid speelde wel degelijk een rol, je merkte dat we het lastig kregen met momenten. Het komt op details aan, dat is vaak in zo'n topwedstrijden maar ik vond niet dat we het in de tweede helft echt moeilijk kregen."

Kums was niet te spreken over de wedstrijdbegeleiding in Brugge: "De eerste vijf minuten van de eerste helft hadden we het moeilijk en waren ze duidelijk de betere ploeg maar na twintig minuten kan de wedstrijd volledig veranderen. Het was duidelijk een rode kaart en dan had je een hele andere wedstrijd gehad maar hij (Buchanan) krijgt niets. Bij de penalty worden er vijf minuten naar de beelden gekeken en bij die cruciale fout nog geen vijf seconden, echt onbegrijpelijk.