René Vandereycken zag Casper Nielsen tegen AA Gent op zijn beste positie

Casper Nielsen stond tegen AA Gent net voor de verdediging. Volgens René Vandereycken is dat zijn beste positie.

Bij Club Brugge was een van de sleutelspelers volgens René Vandereycken Casper Nielsen. Die stond net voor de verdediging. Aan Het Nieuwsblad vertelde Vandereycken dat meestal daar iemand staat die die rol meer afwachtend invult.

Nielsen denkt eerder vooruit, zowel voor de pass als verdedigend. Hij zal de tegenstander altijd aanvallen en op die manier trekt hij ook de rest van de ploeg mee. Vandereycken vertelde dat je als team bijna verplicht wordt om druk te gaan zetten. Ook voegde Vandereycken daaraan toe dat de verdedigers achter Nielsen sterk stonden te spelen.

Vandereycken vond het vreemd dat Nielsen eerder in het seizoen vooral al op een andere positie had moeten spelen. Volgens hem haalde het zijn rendement drastisch naar beneden. Tegen Gent lag dat hoger en is volgens Vandereycken gebleken dat Nielsen net voor de verdediging op zijn best is.